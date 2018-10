Contra algoz da Sul-Americana, Botafogo quer vitória para voltar a sonhar

O Botafogo vai rever neste sábado, às 16 horas, o seu algoz na Copa Sul-Americana. Será o quarto jogo entre a equipe carioca e o Bahia na temporada. E, diante de tal conhecimento do rival, o time carioca espera surpreender com mudanças na escalação no jogo marcado para o Engenhão, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Na véspera da partida, o técnico Zé Ricardo prezou pelo mistério e confirmou alterações, sem dar qualquer dica aos jornalistas. Não por acaso. Se vencer, o time carioca chegará aos 38 pontos e voltará a sonhar com uma vaga no G6, a zona de classificação à Copa Libertadores. O sexto colocado é o Atlético-MG, com 46 pontos.

Contra o Bahia, contra o qual o Botafogo tem uma vitória, um empate e uma derrota no ano, o técnico já sabe que não vai poder contar com o zagueiro Joel Carli e o volante Matheus Fernandes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Zé Ricardo, apesar das baixas, pode pelo menos comemorar o retorno de Jean, que finalmente se recuperou de lesão e está à disposição. Ele já estava apto a atuar contra o Cruzeiro, mas a comissão técnica preferiu poupá-lo para dar sequência ao time que vinha jogando. Agora com uma vaga entre os titulares, ele deve assumir seu posto no meio de campo ao lado de Gustavo Bochecha e Rodrigo Lindoso.

Para o sistema defensivo, Marcelo Benevenuto é o favorito para a vaga de Joel Carli. Ele já entrou contra o Ceará e aos poucos vem ganhando espaço. Yago também aparece como opção para a vaga. Na lateral direita, Marcinho cumpriu suspensão e entra no lugar de Luís Ricardo. Na frente, Rodrigo Pimpão e Erik disputam a condição de titular, enquanto Kieza está confirmado.