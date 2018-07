Contra Atlético de Madrid, Neymar joga por seu primeiro título no Barça

BARCELONA - O Barcelona terá o reforço de Messi para enfrentar nesta quarta o Atlético de Madrid no jogo de volta da final da Supercopa da Espanha, mas a presença de Neymar entre os titulares é um mistério cuja resposta só o técnico Tata Martino tem. A partida de ida, disputada em Madri, terminou 1 a 1 (Neymar fez o gol de empate), o que dá ao Barça a vantagem de ser campeão se o jogo não tiver gols.

“Neymar está bem, teve participação positiva nos três jogos em que esteve 30 minutos em campo. A decisão sobre como ele será aproveitado vou deixar para esta quarta”, disse Martino.

Se o ex-santista jogar, Pedro ficará no banco e o chileno Alexis Sánchez será mantido no lado direito do ataque. Com a volta de Messi (que saiu no intervalo da primeira partida e foi poupado contra o Málaga, domingo, pelo Campeonato Espanhol), quem perderá a posição será Fábregas. O lateral Adriano, machucado, ficou fora da lista de convocados.

O técnico do Atlético, Diego Simeone, comandou o time em três finais nos últimos 18 meses e ganhou todas (Liga Europa, Supercopa da Europa e Copa do Rei). E tem esperança de manter a invencibilidade mesmo jogando no campo do adversário. “Seria melhor uma final em jogo único em campo neutro, mas vamos tentar superar todas as adversidades para conquistar o título.”

COPA DOS CAMPEÕES

Arsenal, Schalke 04, Austria Vienna, Basel e Steaua Bucarest garantiram ontem vaga na fase de grupos. Hoje serão definidos os últimos cinco participantes, nos seguintes confrontos: Milan x PSV, Zenit x Paços Ferreira, Real Sociedad x Lyon, Celtic x Shakhter Karagandy e Maribor x Viktoria Plzen. O sorteio das chaves será amanhã.