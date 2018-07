Contra Bahia, Goiás quer melhora do ataque para vencer em casa

O Goiás enfrenta o Bahia neste domingo, 9, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, com o objetivo de melhorar o desempenho ofensivo da equipe e, consequentemente, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois jogos, foram cinco gols sofridos, nenhum marcado e duas derrotas consecutivas, que, embora não tenham alterado a situação do time esmeraldino na tabela de classificação, começam a gerar preocupação.

Estacionado nos 41 pontos, o Goiás é o 11.º colocado e mantém sete pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O problema é que, nos últimos jogos, o ataque não funcionou. Além disso, depois de encarar o time baiano, terá uma sequência difícil contra Internacional, Corinthians e Cruzeiro, equipes que brigam pelas primeiras posições.

Para o jogo contra o Bahia, o técnico Ricardo Drubscky fez até treino secreto e, como de costume, não divulgou a escalação. Há a possibilidade do Goiás jogar apenas com Erik no ataque, o que forçaria o retorno do meia Ramon à equipe. Caso contrário, Bruno Mineiro deve ser o outro atacante. Além disso, Felipe Saturnino pode assumir a lateral esquerda no lugar de Lima.