Contra Corinthians, Goiás tenta iniciar a sua reação

Apesar da vontade de virar a fase ruim, o time alviverde, que está em posição intermediária na tabela de classificação com 20 pontos, pega o Corinthians com vários desfalques. As mudanças começam na zaga com a saída de Felipe Macedo para a entrada de Jackson.

O técnico Ricardo Drubscky também substituirá o capitão do time, Amaral, após lesão no joelho. Mesmo assim, o time embarcou para São Paulo com dúvidas sobre a escalação - se entra Rodrigo ou Murilo na vaga de Amaral.

O treinador já avisou que anunciará a escalação momentos antes do jogo. E considerou a ausência inesperada de Amaral o seu pior desfalque.