Contra CSA, Avaí mira encerrar jejum em confrontos diretos contra o descenso

Para não correr o risco de retornar à lanterna e seguir vivo na briga para escapar do rebaixamento, o Avaí busca uma vitória no confronto direto deste domingo, contra o CSA, às 19 horas, no estádio Rei Pelé, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao perder para Grêmio (6 a 1) e Bahia (2 a 0), o Avaí estacionou nos 16 pontos, na penúltima colocação. O time de Alberto Valentim sabe da necessidade de uma vitória sobre o CSA, que tem 19 e está em 18.º lugar.

"Se torna um jogo que os três pontos valem mais pelo fato de você somar e fazer com que o adversário não pontue. Ainda mais sendo fora de casa. Essa vitória sem dúvida nenhuma é importantíssima", comentou o treinador.

Para o importante duelo, Valentim tem a volta do goleiro Vladimir, recuperado de uma pancada no joelho, mas não conta com o volante Pedro Castro, que sofreu uma entorse no joelho durante treinamento da última quarta-feira. O colombiano Jhonny Mosquera será o substituto.

Essas duas mudanças, inclusive, foram as únicas reveladas pelo treinador, que fechou o treinamento de sexta antes do embarque para Maceió. Recém-contratado, o atacante Vinícius Araújo foi relacionado e deve ficar como opção no banco de reservas.

"O Vinícius Araújo está convocado. Tenho certeza que ele vai nos ajudar. Faz um tempo que ele não joga, mas conheço e sei da capacidade dele. Vai ser importante para nós", justificou Valentim.