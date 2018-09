Contra degola, Everaldo vê 'jogo de seis pontos' contra o Vitória

Em momento complicado no Campeonato Brasileiro, o Fluminense fará um importante duelo pela 23.ª rodada diante do Vitória, nesta quinta-feira, no Maracanã. Com 27 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento, o time carioca precisa vencer para se afastar da degola e impedir que o próprio adversário baiano, que tem 25, o ultrapasse na tabela.

"Esse jogo é muito importante, é de seis pontos. Estamos pensando jogo a jogo para nos desvencilhar o mais rápido possível da parte de baixo e vamos buscar a vitória. Depois, começar a olhar para cima e pensar no G6", declarou o atacante Everaldo nesta terça-feira.

Nas últimas sete partidas, o Fluminense venceu apenas uma vez, contra o Corinthians, no Maracanã. Mesmo quando atua diante de sua torcida, porém, o time carioca vem encontrando dificuldades. Das últimas seis partidas que realizou como mandante pelo Brasileirão, venceu apenas duas.

"Quando jogamos em casa, temos que nos impor, buscar mais. Fora de casa, procuramos estudar mais o adversário para tentar surpreender. Precisamos nos motivar para todos os jogos, dentro ou fora de casa, da mesma forma, e buscar a vitória", apontou Everaldo.

O atacante reconheceu a necessidade de ele próprio evoluir. Afinal, ainda não marcou gols pelo clube desde que chegou do São Bento-SP, em julho. "Tenho me cobrado bastante. Sabemos que atacante vive de gols. Me cobro não só por não ter feito gol, mas pelas vitórias não estarem vindo. O mais importante é a equipe ganhar para conseguirmos nossos objetivos. Se for com gol meu, melhor ainda."