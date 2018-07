Contra descenso, Figueirense tem volta de Loco Abreu

Ora lesionado ou a serviço da seleção uruguaia, ora impedido de jogar por questões contratuais, como no jogo diante do Botafogo, seu ex-clube, na última quarta-feira, Loco Abreu não atua com a camisa alvinegra desde a 15.ª rodada quando o Figueirense perdeu para o Flamengo, em casa. Maior investimento feito pelo clube na temporada - cerca de R$ 300 mil de salário - o atacante uruguaio fará dupla no setor com Aloísio, o artilheiro do time.

O Figueirense, que na teoria ficará mais ofensivo, inclusive com a presença do meia-atacante Ronny, terá que redobrar a atenção defensiva. "Se tivermos Ronny, Aloisio e Loco Abreu mais à frente, teremos de nos precaver um pouco no sentido de proteção, por serem jogadores mais ofensivos", comentou o técnico Márcio Goiano.