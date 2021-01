Contra Fortaleza, Atlético-MG tenta ganhar dois jogos seguidos após quase 3 meses

O Internacional se isolou na liderança do Brasileirão após emplacar vitórias em série. Disposto a voltar forte à briga pelo título, o Atlético-MG tenta acabar com o efeito gangorra e "imitar" o líder. Depois de quase três meses, a equipe de Jorge Sampaoli buscará ganhar dois jogos seguidos no Brasileirão. Às 17 horas, no Mineirão, a ordem é não desperdiçar pontos diante do Fortaleza para buscar arrancada final na competição.

Uma missão extra é demonstrar força sem Keno, um dos destaques do time. O atacante rompeu os ligamentos no cotovelo diante do Santos e não tem previsão de volta aos gramados. Vargas e Sasha, que vinham disputando uma vaga na frente, podem ser parceiros com a lamentada baixa.

Desde o dia 14 de novembro, quando virou sobre o Corinthians, para 2 a 1, que o Atlético não ganha duas seguidas. Naquele jogo, vinha de triunfo sobre o Flamengo, por goleada, de 4 a 0. Começou, então, a fase de instabilidade.

Foram 12 partidas alternando vitórias e tropeços e nada de decolagem rumo à liderança. Ganhou 5, empatou 4 e perdeu 3, desperdiçando chances de colar na ponta, como na derrota para o Vasco.

Após os 2 a 0 no reserva do Santos o ânimo foi resgatado, apesar da lesão de Keno, e o Atlético-MG acredita que pode diminuir a distância de cinco pontos em relação aos gaúchos. Vale lembrar que Flamengo e São Paulo também estão na frente, mas ambos com somente um ponto a mais.

Além de jogar para provar sua força, o Atlético-MG ainda buscará um grande resultado para convencer Sampaoli a permanecer no clube. O técnico argentino anda descontente com algumas cobranças e deixou no ar a chance de sair após o campeonato.

A sequência de jogos sem rivais diretos é um fator que motiva o Atlético-MG a arrancar para o topo. Enfrenta os ameaçados Fortaleza e Goiás, depois pega o Fluminense, faz mais dois confrontos com times da rabeira, Bahia e Sport, até fechar o campeonato diante do Palmeiras.