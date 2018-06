'Contra grandes, sempre jogamos bem', avisa goleiro da Suíça

Encarar a seleção brasileira, pentacampeã mundial, é parada dura para qualquer equipe do mundo, em qualquer competição. Mas o goleiro Yann Sommer, da Suíça, não se assusta com a estreia na Copa do Mundo diante do Brasil, neste domingo, às 15 horas (de Brasília), em Rostov. "Contra as grandes equipes, sempre jogamos bem", afirmou confiante à Fifa TV.

Apesar da confiança do atleta, os resultados não são dos melhores. Nos últimos 12 meses, os suíços enfrentaram duas seleções respeitadas, entre jogos amistosos e nas Eliminatórias Europeias para o Mundial da Rússia: empate por 1 a 1 diante da Espanha e derrota para Portugal, por 2 a 0.

Por outro lado, Sommer, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, admite a expectativa para o confronto. "Estamos realmente ansiosos pelo jogo contra o Brasil. Nosso objetivo é jogar bem e ganhar alguns pontos", projetou o camisa 1.

A Suíça já está em Rostov, depois de fazer a sua preparação em Togliatti. Após o duelo contra os brasileiros, os europeus pegam a Sérvia na próxima sexta-feira e a Costa Rica, no dia 27.