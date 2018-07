Contra Irlanda, Paraguai terá desfalque de Valdez

O Paraguai não poderá contra com o futebol do atacante Nelson Valdez para a partida contra a Irlanda, que será disputada nesta terça-feira em Dublin. O jogador sofreu uma pancada na coxa durante os treinos que estão sendo realizados em Evian, na França, onde a seleção se prepara para a Copa do Mundo da África do Sul.

De acordo com a Federação Paraguaia de Futebol, o jogador do Borussia Dortmund ficará de fora do confronto apenas por precaução. O técnico Gerardo Martino também terá que lidar com outro desfalque. O atacante Edgar Benitez, com uma torção no tornozelo direito, não poderá entrar em campo.

O amistoso contra a Irlanda será o segundo jogo do Paraguai nesta fase de preparação para o Mundial. Na primeira partida, realizada em Nyon, na Suíça, a seleção paraguaia venceu a Coreia do Norte por 1 a 0, com um gol de pênalti marcado por Roque Santa Cruz no final do duelo.

O Paraguai está no Grupo F da Copa do Mundo, que também é composto por Eslováquia, Nova Zelândia e Itália, que será a adversária da estreia no dia 14 de junho, na Cidade do Cabo.