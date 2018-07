Contra isolamento, seleção se distrai com videogame

A seleção brasileira ainda não entrou em campo para a disputa da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, mas os jogadores estão no clima do torneio. É graças ao videogame que eles têm passado os dias em clima de amizade e até mesmo conhecendo como jogam alguns de seus adversários no torneio.

As partidas de videogame são a grande distração do time no Hotel Fairway, dentro do Randpark Golf Club, onde estão concentrados. Recém-inaugurado, mas luxuoso, a estrutura do local tem ainda mesas de sinuca e um grande espaço para bate-papo. Além disso, os jogadores contam com acesso à internet e televisão (além de DVD) para ver filmes.

Os atletas se enfrentam nos jogos de futebol de videogame tanto com seleções como com clubes. Os times favoritos são os que muitos deles defendem. Não há um campeonato entre eles, mas as disputas são constantes. O meia Kaká tem inclusive usado sua página no Twitter para postar resultados dos embates e tirar sarro dos companheiros. No dia 27 escreveu: "2 vitorias e 1 empate .. Dupla KK-JB, contra Fabuloso - Felipe Mello !!". Outros jogos são permitidos desde que não sejam considerados perigosos - como os de cartas com apostas altas. Pode acontecer até o já tradicional bingo promovido pelo supervisor Américo Faria.

Engana-se quem acha que eles enjoarão das disputas pelos possíveis 50 dias de concentração para a realização do Mundial. A rotina é quase a mesma de quando estão nos clubes. A diferença é a presença da família. Na África do Sul, isso é permitido só nas folgas, mas o contato com os familiares ainda não tem data para acontecer.