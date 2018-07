Contra Itália, Felipão deixa Thiago Silva no banco de reservas

NYON - Além de Kaká, o zagueiro Thiago Silva também não começa a partida contra a Itália, nesta quarta-feira, em Genebra. O técnico Luiz Felipe Scolari escalou o time no esquema tático 4-3-3, com Julio Cesar; Daniel Alves, David Luiz, Dante e Filipe Luís; Fernando, Hernanes e Oscar; Hulk, Fred e Neymar.

O 4-3-3 foi o primeiro esquema utilizado por Felipão no treinamento de terça-feira. Mas Thiago Silva estava na equipe. No entanto, ele mesmo afirmou que, por estar voltando de contusão, - fez dois jogos recentemente pelo Paris Saint-Germain - sentia-se ainda preso, com receio de dar piques longos e em velocidade. Nesta quarta-feira, ele participou apenas da segunda parte do treinamento. O titular contra a Itália deve ser Dante. Já Dedé talvez nem fique no banco. O jogador do Vasco sentiu fortes dores abdominais e foi, inclusive, levado a uma clínica de Genebra pelo médico José Luís Runco para ser mais bem avaliado.

Antes do início no treinamento, o treinador falou que o time que iniciaria o rachão começaria o jogo com os italianos. "Bom, mas se acontecer alguma coisa até a hora do jogo, não digam que eu menti." No entanto, até pelo curto tempo para treinar, ele não deve fazer nenhuma surpresa.

Na segunda parte do trabalho em campo, Felipão colocou Thiago Silva no time, mas a tendência é mesmo que Dante seja o titular diante da Itália.