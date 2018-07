Contra Juventus, Celtic quer surpreender de novo na Liga

"Todo mundo acredita realmente que tudo pode acontecer em dois jogos. Já provamos nesta temporada que podemos ser páreo para qualquer time", afirma o técnico Neil Lennon, que comandou o Celtic na vitória sobre o Barcelona por 2 a 1 na fase de grupos, diante da torcida escocesa.

Não foi somente o time catalão que enfrentou dificuldades para jogar contra o Celtic em solo escocês. Nos últimos anos, o time impôs derrotas surpreendentes sobre rivais como Milan e Manchester United. "Acho que fomos subestimados durante toda nossa campanha", reclama o treinador.

Ciente da força do Celtic em casa, a Juventus já se prepara para um duelo complicado. No fim de semana, venceu a Fiorentina por 2 a 0 e manteve o embalo no Italiano. "Esta é a nossa força. Vamos enfrentar o Celtic com o mesmo espírito. Não chegamos às oitavas de final por acaso", diz Federico Peluso, defensor do líder da competição nacional.

A terça-feira também terá o confronto entre Valencia e Paris Saint-Germain, pela ida das oitavas de final, na Espanha.