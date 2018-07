Contra lanterna, Cássio tem última chance como titular no Corinthians

A vitória sobre o Santa Cruz, no sábado, deixou o Corinthians no G-4 do Campeonato Brasileiro e garantiu o primeiro resultado positivo do técnico Cristóvão Borges. O goleiro Cássio, porém, não teve muito o que comemorar e tem a chance de se redimir hoje, na partida contra o América-MG, às 21h45, no estádio Independência.

O goleiro, que até pouco tempo era ídolo da torcida corintiana, tentou sair jogando com os pés e deu a bola de bandeja para Grafite marcar o gol de honra dos visitantes. Ao final da partida, ele admitiu não viver um bom momento e que também enfrenta problemas pessoais. Mesmo assim, ganha uma nova, e possivelmente a última, chance de mostrar trabalho.

Recuperado de lesão, Walter já treina com o grupo mas, sem ritmo de jogo, ainda não foi relacionado. Ele deve estar à disposição para encarar o Flamengo, domingo, no Itaquerão. Além da necessidade de mostrar que ainda merece um voto de confiança, Cássio também pode viver seus últimos dias no clube. Seu nome é comentado em diversos times do Brasil e do exterior e, caso Cristóvão efetive Walter como o titular, a tendência é que ele saia.

Apesar do momento complicado vivido por Cássio, Cristóvão respira aliviado com a primeira vitória e deve manter a mesma formação do último jogo. Ontem ele fez um treino fechado, mas quando os jornalistas tiveram acesso ao CT Joaquim Grava foi possível ver algumas pistas de quem joga.

Outro que também vive situação delicada, mas deverá ficar no banco, é Guilherme. Ao fim da partida contra o Santa, ele reclamou de ter sido sacado da equipe. A lamentação não comoveu o treinador, que manteve Luciano e Romero como titulares.

“Ele (Guilherme) foi sincero e não entendeu por que saiu, mas respeita. O que nunca pode se perder é o respeito pelo companheiro. Ele é um dos caras que mais trabalham para o time e confiamos muito nele”, minimizou o lateral-esquerdo Uendel. Além de Walter, continuam fora Yago, Cristian, Danilo, Elias, Bruno Paulo e André.

No América-MG, o português Sérgio Vieira pode contar com a estreia dos laterais Bruno Teles e Gilson. Na zaga, Artur, que cumpriu suspensão, e Alison, recuperado de lesão, também jogam.

FICHA TÉCNICA:

América-MG: J. Ricardo; Jonas, Alison, Artur e Bruno Teles; Claudinei, L. Guerreiro, D. Barcelos e A. Mineiro; Osman e V. Rangel. Técnico: Sérgio Vieira.

Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique e Rodriguinho; Romero, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; Luciano. Técnico: Cristóvão Borges.

Juiz: Wagner Reway.

Local: Independência.

Horário: 21h45.

TV: Globo.