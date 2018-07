Contra o América-RN, Vasco tenta vaga e emplacar a terceira vitória seguida

O Vasco, porém, não vai contar com força total para o jogo. O técnico preferiu poupar o meia Andrezinho e os atacantes Herrera e Gilberto, que vão aprimorar o condicionamento físico no Rio. O atacante Dagoberto também não vai estar à disposição pois terá de cumprir suspensão.

Apesar da vantagem, a equipe carioca não pode descuidar da cautela porque o América-RN já mostrou que pode surpreender. No ano passado, após sofrer 3 a 0 em casa do Fluminense, o time potiguar aplicou uma goleada por 5 a 2 na equipe carioca no estádio do Maracanã, no Rio, e se classificou para a fase seguinte.

"O América é um grande adversário, é só ver o que eles fizeram no ano passado com o Fluminense", apontou o lateral-direito Madson. "O que acontecerá nesse jogo provavelmente será o oposto do que foi em São Januário. Lá eles esperaram a gente e jogaram no contra-ataque. Aqui, eles tem o mando de campo e vão partir para cima".