Contra o Atlético-GO, Fluminense tenta superar tropeço e busca entrar no G-4

O empate com o Vasco teve um gosto amargo para o Fluminense. Agora, diante do Atlético-GO, o clube das Laranjeiras tenta corrigir os erros para vencer fora de casa e chegar aos 43 pontos, entrando assim no G-4 do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 26.ª rodada, será nesta quarta-feira, no estádio Antônio Accioly, às 21h30.

Foi por pouco, mas o time tricolor não conseguiu entrar no grupo dos quatro melhores do Brasileirão na última rodada. A equipe comandada por Marcão, que a assumiu após a saída de Odair Hellmann, vencia o Vasco até os 46 minutos do segundo tempo quando Germán Cano balançou as redes para o time cruzmaltino, definindo o placar de 1 a 1.

O tropeço diante do tradicional rival carioca ligou o sinal de alerta no Fluminense. O time saiu na frente do Vasco com Wellington Silva ainda no primeiro tempo. Porém, na segunda etapa, a estratégia foi recuar a equipe e manter a posse de bola, ao invés de buscar ampliar o marcador. Para se manter na briga entre os líderes, será fundamental ter mais presença ofensiva para evitar perder pontos, como foi o caso.

O próximo rival do Fluminense, o Atlético-GO, promete não facilitar para os visitantes. A equipe de Marcelo Cabo ocupa a 12.ª posição do Brasileirão com 31 pontos e vem de vitória fora de casa sobre o Ceará, por 2 a 1. Os três pontos conquistados no Castelão deram um respiro na luta contra o rebaixamento e, jogando em casa, a equipe quer manter o embalo.

Na sétima colocação com 40 pontos, o Fluminense pode ser ultrapassado apenas pelo Santos, que tem 38, nesta rodada. Além disso, em caso de tropeço, pode ver rivais como Grêmio, Internacional e Palmeiras dispararem à frente na briga por vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Estas três equipes somam 41 pontos.

Melhorar como mandante

O Atlético-GO se apega ao bom retrospecto recente contra o Fluminense para fazer as pazes com a vitória como mandante no Campeonato Brasileiro. Essa será a quarta vez que os dois times se enfrentam nesta temporada. No primeiro turno do Brasileirão, empate por 1 a 1, no Rio de Janeiro. Eles voltaram a se encontrar na quarta fase da Copa do Brasil e, depois de perder no Maracanã, por 1 a 0, o Atlético-GO se classificou ao ganhar por 3 a 1, em casa.

Na 12ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos, o time rubro-negro tenta acabar com o jejum de seis jogos como mandante. Até aqui, o Atlético-GO tem duas vitórias, seis empates e quatro derrotas em casa.

"Vai ser nosso terceiro jogo no nosso estádio, então nós temos que criar um ambiente de vitória porque é nossa casa. Precisamos entrar concentrados porque não será um jogo fácil", disse o volante Marlon Freitas.

Em relação ao time que ganhou do Ceará, por 2 a 1, no Castelão, no fim de semana, Marcelo Cabo vai precisar fazer pelo menos uma mudança. O volante Willian Maranhão recebeu o terceiro cartão amarelo e dará lugar para Pereira ou Rithely. Reserva, o meia Matheus Vargas também cumprirá suspensão.