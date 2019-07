Contra o Atlético-MG, Goiás volta ao Serra Dourada em busca de reabilitação

O Goiás voltou da pausa para a Copa América com uma sequência de dois jogos como visitante e não venceu nenhum. Agora, a esperança da reabilitação se concentra no retorno ao Serra Dourada, onde a equipe jogou pela última vez há mais de um mês. O reencontro está marcado para as 19 horas deste domingo, em duelo contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de o campeonato nacional ser interrompido, o time goiano jogou duas vezes seguidas em casa, com vitórias por 3 a 1 sobre a Chapecoense e por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, essa última em 13 de junho. Na retomada após a Copa América, tomou um balde de água fria ao ser goleado por 6 a 1 pelo Flamengo no Maracanã, e empatou sem gols com o Avaí, na Ressacada.

Apesar do pequeno jejum, o Goiás se encontra na parte intermediária da tabela, com 16 pontos, bastante próximo do G6 e com uma folga considerável da zona de rebaixamento. O Atlético-MG, adversário da vez, está quatro pontos à frente, com 20, no grupo dos primeiros colocados.

Em busca de reencontrar a vitória, o técnico Claudinei Oliveira sinalizou que deve fazer três mudanças na escalação. Léo Sena, recuperado de lesão, deve ganhar a vaga de Yago Felipe na zaga, enquanto Leandro Barcia volta de suspensão e assume o lugar de Renatinho no ataque. Outra mudança deve ser a saída de Giovanni Augusto para a entrada de Marlone, essa por opção técnica.