Contra o Atlético-MG, Sport tem estreia de Milton Mendes e volta de Michel Bastos

O Sport terá duas novidades para o duelo contra o Atlético Mineiro, às 16 horas deste domingo, no Independência, em Belo Horizonte. Dentro de campo, o time terá o retorno do meia Michel Bastos e, no banco de reservas, haverá a estreia do técnico Milton Mendes, contratado na semana passada.

Sem vencer há quatro jogos, o time pernambucano despencou na zona de rebaixamento e aparece na vice-lanterna. A sequência não só implodiu a confiança do elenco, como também gerou a saída de Eduardo Baptista, que pediu demissão após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras em Recife (PE).

Milton Mendes chegou logo em seguida. Com 24 pontos, o Sport terá uma briga intensa contra o rebaixamento nas rodadas que faltam, já que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, aparece com 29.

"Eu acredito. Já aconteceu com times com menos tempo (quantidade de jogos) e sair (da zona de rebaixamento). Nós não nos prendemos às estatísticas. A estatística fala de equipes que estariam na segunda divisão, em outros anos, e escaparam", afirma o treinador.

Logo na sua estreia ele já sabe que não vai poder contar com o lateral-direito Cláudio Winck, que ainda se recupera de uma lesão no músculo da coxa direita, o meia Morato, que segue tratando um trauma no joelho esquerdo, e o atacante Rogério, com um ferimento infeccionado no tornozelo.

As baixas obrigam Milton Mendes a mexer no time titular, mas o técnico não parece preocupado com as mudanças. Até então treinando separado por indisciplina, o técnico exigiu, antes de assinar contrato, que o experiente Michel Bastos fosse reintegrado ao elenco.

Ele, inclusive, já ganhou passagem direta para o time titular, atuando mais avançado, aberto pela esquerda. Rafael Marques fará o papel de falso nove, mais centralizado entre os zagueiros. Mateus Gonçalves completa o trio, caindo pelo lado direito.