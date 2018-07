Contra o Atlético-PR, zagueiro Anderson pede 'obediência tática' no Vasco

RIO - Preocupado com o favoritismo do Vasco, o zagueiro Anderson Martins cobrou respeito ao lanterna Atlético Paranaense, adversário do próximo sábado, em São Januário. Para o defensor, o time carioca deve ser obediente ao esquema tático para evitar surpresas diante de sua torcida.

"Respeitamos qualquer adversário independente da posição que ele esteja na tabela. Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, só que temos que fazer valer nosso mando de campo", alertou o zagueiro. "Precisamos ser obedientes taticamente ao professor Ricardo Gomes, porque só assim vamos conseguir nosso resultado", pregou.

Embalado pela vitória sobre o Internacional, no final de semana, o Vasco subiu para a sétima colocação da tabela, com 14 pontos. Já o Atlético segue sem vencer no campeonato. Com apenas dois pontos, ocupa a última posição.