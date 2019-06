Contra o Bahia, Ceará busca reabilitação diante de sua torcida

Após vitórias sobre Grêmio e Avaí - ambas por 2 a 1 -, o Ceará teve o bom momento interrompido pela derrota para o Santos por 1 a 0 na rodada passada do Brasileirão. A chance de se reabilitar diante da torcida será neste sábado, contra o Bahia, às 19h30, no Castelão, pela oitava rodada do campeonato.

O jogo vai marcar a "despedida" do Ceará da sua torcida, já que, na próxima quinta-feira, o adversário será o Vasco, em São Januário. Depois disso, o campeonato vai ficar um mês parado por conta da disputa da Copa América, no Brasil.

Com nove pontos somados, o Ceará está na 11ª colocação. Até o momento, não empatou nenhum jogo, com três vitórias e quatro derrotas.

A preparação para o jogo foi encerrada na manhã desta sexta-feira com uma atividade fechada para a imprensa. Enderson Moreira não confirmou qual será o time titular, mas a principal novidade deve ser na lateral esquerda. Com um desconforto muscular na coxa, João Lucas deve dar lugar a Thiago Carleto.

O volante William Oliveira voltou a treinar com bola durante a semana, mas fez um trabalho mais leve, separado do restante do elenco. Apesar da rápida recuperação, a tendência é que ainda leve um tempo para ele ser liberado.