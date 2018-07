Contra o Bangu, Botafogo inicia maratona no Campeonato Carioca

RIO - Apesar do mal resultado no empate por 1 a 1 com o Resende, no último sábado, o Botafogo vai precisar levantar a poeira rapidamente porque nos próximos seis dias vai disputar uma maratona com três partidas. O time alvinegro já volta aos gramados nesta terça-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, contra o Bangu, às 19h30, no estádio de São Januário. As próximas partidas serão contra o Madureira, nesta quinta, e Cabofriense, no domingo.

O técnico Eduardo Hungaro deve continuar poupando os titulares para a disputa da Copa Libertadores. Com isso, a formação do Botafogo para este jogo deve ser semelhante à escalação da última partida que contava, na maioria, com reservas, já que o treinador pretende lançar alguns titulares apenas no jogo de quinta.

A temporada mal começou e o Botafogo terá uma preocupação para a partida. O lateral-direito Lucas, um dos titulares da equipe principal que foram escalados para a estreia, sentiu dores no tornozelo, foi poupado do treinamento desta segunda e pode desfalcar a equipe contra o Bangu.

Já o atacante Elias voltou a treinar após um longa novela envolvendo a renovação de seu empréstimo junto ao Resende, clube que detém seus direitos econômicos. Nesta segunda, ele realizou uma corrida separado dos demais jogadores, no campo anexo do Engenhão, e ainda não tem previsão de estreia.