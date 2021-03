Contra o Bangu, Flamengo estreia time titular na temporada 2021

Foram poucos dias de férias, seguidos de 21 sessões de treinos em duas semanas de trabalho intenso. O elenco principal do Flamengo enfim vai estrear na temporada 2021. Nesta quarta-feira, à 21 horas, os comandados de Rogério Ceni vão enfrentar o Bangu, pela sétima rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Para esta estreia, Ceni deve priorizar o time que faturou o bicampeonato brasileiro, no fim de fevereiro. Assim, Bruno Henrique e Gabriel seguem no comando do ataque, municiados por Everton Ribeiro e Arrascaeta. Diego será mantido na função de volante, ao lado de Gerson.

Leia Também Fred e Cano marcam no empate entre Fluminense e Vasco pela Taça Guanabara

A maior novidade acontece na zaga. O volante Willian Arão, bem-sucedido sendo improvisado como zagueiro, manterá a posição. Formará a zaga com Gustavo Henrique. Isso porque Rodrigo Caio ainda se recupera de lesão. E Léo Pereira, titular na formação alternativa do Flamengo que entrou em campo nas seis primeiras rodadas, não somou pontos suficientes com Ceni para ganhar nova chance entre os titulares.

Este time alternativo, por sinal, não fez feio. Com jogadores da base e reservas, como Michael e Vitinho, perdeu apenas uma partida, venceu quatro e agora "passa o bastão" na liderança da Taça Guanabara. A boa campanha, sob a liderança do auxiliar Maurício Souza, deve trazer algum efeito sobre os titulares a partir desta quarta. Eles devem entrar em campo tentando mostrar ainda mais serviço porque ganharam concorrentes no banco de reservas.

No ataque, por exemplo, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e até Pedro, reserva de luxo na equipe de Ceni, têm a sombra de Rodrigo Muniz. Ele foi titular em três jogos neste primeiro turno e aproveitou bem suas chances. Marcou cinco gols e virou o artilheiro da competição. Outros destaques são os volantes Hugo Moura e João Gomes e o lateral-direito Matheuzinho.

De olho nestas opções, Ceni não terá muito tempo para ganhar ritmo de jogo no Carioca. O primeiro grande desafio do Flamengo na temporada já será no dia 11 de abril, contra o Palmeiras, na disputa da Supercopa do Brasil, em jogo único, em Brasília. Do outro lado, o Bangu apresenta campanha quase oposta do Flamengo. Ganhou do Macaé na primeira rodada e desde então foram cinco tropeços: dois empates e três derrotas. Ocupa, assim, a modesta 11ª e penúltima colocação da tabela, com apenas cinco pontos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x BANGU

FLAMENGO - Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

BANGU - Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, Eduardo Brito, Marcelo Mattos; Dionathan, Geancarlo, Jean Carlos, Geovani; Scheppa e Daniel. Técnico: Marcelo Marelli.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha.

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).