Contra o Boavista, Botafogo começa luta para retomar caminho das glórias

Contratado no início do ano, o técnico René Simões vem insistindo na necessidade de o time esquecer o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e criar uma mentalidade vencedora. "O passado não nos pertence e não temos controle sobre ele. Faço questão de trabalhar essa gloriosa história do Botafogo e o torcedor pode esperar uma equipe que vai trabalhar muito duro dentro de campo", disse o treinador nesta sexta-feira.

Ao longo da semana, René Simões exigiu muito dos jogadores nos treinamentos e trabalhou forte as finalizações. Ele chegou a escalar Jobson entre os titulares na atividade de quinta-feira, mas o ataque para a estreia está definido com Rodrigo Pimpão e Bill.

René Simões considera que o time está pronto para o Campeonato Carioca. "O time está bem consciente do que tem que fazer e a pré-temporada serviu para isso. O Botafogo montou uma equipe com 10 novos jogadores e isso inclui até o Marcelo Mattos, que teve uma lesão e não atuou. Não somos favoritos, mas estamos com muita vontade de conquistar esse título", considerou o técnico.