Contra o Boavista, Vasco quer estender série invicta na temporada

Invicto em 2019, o Vasco vai colocar o bom início de ano à prova neste sábado, a partir das 16h30, contra o Boavista, em São Januário, pela segunda rodada da Taça Rio. O time treinado por Alberto Valentim tentará aumentar para 11 jogos a série sem perder no início de temporada. Além disso, o time cruzmaltino quer a primeira vitória neste segundo turno do Campeonato Carioca após empatar com o Botafogo na estreia.

Além da invencibilidade, o torcedor vascaíno já comemorou a conquista da Taça Guanabara, feito que tem pouca implicação no desfecho do Campeonato Carioca, mas conta com valor simbólico e garante a equipe, pelo menos, na semifinal geral do torneio. Se ganhar também a Taça Rio, o Vasco vai se classificar direto para a final do Estadual.

Eficaz, o placar de 1 a 0 para o Vasco é o que mais foi registrado na temporada do clube em 2019. Das dez partidas feitas pela equipe no ano, o triunfo pela contagem mínima aconteceu cinco vezes, inclusive na final da Taça Guanabara, em que Danilo marcou o gol solitário do duelo contra o Fluminense.

Conforme relatou Valentim, Maxi López pode desfalcar o time contra o Boavista. O atacante argentino se recupera de um quadro de sinusite e enjoo, por isso Ribamar está de prontidão para ocupar a vaga se necessário. Outra dúvida do treinador está na armação do time, entre Thiago Galhardo e Bruno César.

Contratado com status de estrela, Bruno César se apresentou em janeiro, mas passou por um período maior de preparação física antes de estrear. Galhardo, recuperado de um edema na coxa, conta com a impressão positiva deixada no ano passado e com as boas atuações já registradas na atual temporada. Quem também deve retornar é o atacante Marrony, que sofreu uma pancada na cabeça há uma semana e meia, na vitória por 2 a 0 contra o Serra, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Rossi deve perder a vaga de titular.