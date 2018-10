Contra o Botafogo, Atlético-PR quer manter grande fase na Arena da Baixada

O torcedor do Atlético-PR está respirando aliviado. Se há poucos meses o clube brigava entre as últimas posições do Campeonato Brasileiro, agora o cenário é outro. Entre os melhores mandantes, está muito próximo de confirmar a sua permanência na elite. Além disso, vem de uma vitória importantíssima para cima do Bahia por 1 a 0, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e já começa a pensar em fechar a temporada com um título.

É no embalo desta boa fase que o time paranaense vai encarar o Botafogo neste sábado, às 21 horas, na Arena da Baixada. O Atlético vai tentar novamente tirar proveito do mando de campo para aumentar sua boa sequência diante de sua torcida.

Em 15 jogos dentro de casa, o Furacão teve 11 vitórias, um empate e apenas três derrotas, com a quarta melhor campanha da competição, somando 34 pontos - por outro lado não venceu nenhuma vez como visitante e por isso tem apenas 40 pontos na classificação geral.

Como está com a situação bem encaminhada na competição nacional, o técnico Tiago Nunes não descarta a possibilidade de poupar algumas peças, de olho na partida da volta da Sul-Americana. O lateral-direito Jonathan e o zagueiro Paulo André são os favoritos a ganhar um descanso. Diego Ferreira e Thiago Heleno podem entrar na defesa.

Titular absoluto, o goleiro Santos recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, na goleada sobre o América-MG, por 4 a 0, e abre uma oportunidade para Felipe Alves mostrar serviço.