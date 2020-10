Contra o Ceará, Athletico-PR defende invencibilidade de seis jogos em casa

O Athletico-PR aposta no fator casa para se reabilitar no Campeonato Brasileiro e se distanciar da zona de rebaixamento. Nesta quinta-feira, o time recebe o Ceará, às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 14.ª rodada. Entre Nacional e Copa Libertadores, o Athletico-PR defende uma invencibilidade de seis jogos - três vitórias e três empates - atuando como mandante.

A principal novidade para este confronto direto - os times estão empatados com 14 pontos - será no gol do Athletico-PR. Convocado para a seleção brasileira, Santos dá lugar para Jandrei, que volta a atuar depois de dois meses.

"Para o goleiro, não tem muito como pegar ritmo de jogo em partidas anteriores. Quando aparece essa chance, é para jogar direto. Então, temos que estar bem preparados também mentalmente para realizar as melhores ações no jogo", disse o goleiro.

O técnico Eduardo Barros vai ainda realizar outras mudanças em relação ao time que perdeu para o Flamengo, por 3 a 1. O zagueiro Thiago Heleno volta de suspensão. O lateral-direito Jonathan, o volante Erick, o meia Léo Cittadini e o atacante Fabinho retornam ao time titular.