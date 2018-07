Contra o Chile, Messi tenta primeiro título pela Argentina

A final da Copa América pode libertar Messi do único peso que ainda carrega após uma carreira superlativa: nunca ter vencido um título com a seleção principal. Será a terceira chance consecutiva, depois dos fiascos na Copa do Mundo e na Copa América do ano passado, quando o rival era o Chile, o mesmo de hoje em Nova Jersey.

A revanche não é só individual. A Argentina tenta quebrar um tabu de 23 anos sem título. Na última conquista, a Copa América de 1993, Maradona ainda atuava. E foi o próprio “Diez” que resumiu o sentimento da nação, ainda que de maneira ácida. “Se não vencerem, nem precisam voltar”, declarou ao longo da semana.

O momento solene da final acabou marcado por uma polêmica. O atraso no voo de Houston para Nova York fez Messi desabafar na quinta-feira e declamar que a AFA (Associação Argentina de Futebol) era um desastre. Na sexta, o craque encerrou a polêmica. “A verdade é que me irritou um pouco. Prefiro deixar para trás e pensar na final. Depois do que passar eu falo e conto tudo o que sinto nesse momento”, disse.

Após a conquista em casa em 2015, a primeira da história, o Chile entra menos pressionado. Embora nunca tenha sido bicampeão em torneio algum, a equipe quer provar que pode jogar bem sem a sombra do técnico Jorge Sampaoli e ganhar fôlego para as Eliminatórias. Após atuações irregulares no início do torneio, o campeão só voltou mesmo no 7 a 0 sobre o México nas quartas de final.

As escalações serão semelhantes às das semifinais. A Argentina não terá Lavezzi, que sofreu uma fratura no cotovelo após cair em cima de uma placa de publicidade. Lamela poderá entrar – Di María tem chances.

O Metlife Stadium estará lotado. O torneio apresenta a melhor média de público das últimas quatro edições com 46 mil fãs por jogo, até as semifinais.

FICHA TÉCNICA:

ARGENTINA: Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori e Rojo; Mascherano, Augusto Fernández e Banega; Lamela, Messi e Higuain. Técnico: Tata Martino.

CHILE: Claudio Bravo; Isla, Medel, Gonzalo Jara e Beausejur; Aránguiz, Díaz e Vidal; Puch, Vargas e Alex Sánchez.

Técnico: Juan Antonio Pizzi.

Juiz:Héber Roberto Lopes (BR).

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

Horário: 21h.

TV: SporTV.