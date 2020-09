Contra o Corinthians, Botafogo tenta ser mais eficiente para voltar a vencer

Ineficiente nos últimos jogos, o Botafogo busca melhorar a pontaria para tentar dar fim à sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O time carioca encara o Corinthians, neste sábado, às 19 horas, fora de casa, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada do torneio.

O Botafogo não vence desde a quarta rodada e está muito próximo da zona de rebaixamento. Com os tropeços recentes, caiu para a 16º colocação, com sete pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que abre a zona da degola, e tem de voltar a triunfar para não figurar no grupo dos quatro piores.

Um dos motivos para as atuações ruins do Botafogo, segundo o técnico Paulo Autuori, é a falta de entrosamento. O campeonato já está na oitava rodada, mas ainda há atletas saindo e outros chegando, caso do volante colombiano Rentería, de 25 anos. Ele ainda não foi regularizado e, por isso, não está liberado para estrear.

"Estamos no meio da competição, com chegada de jogadores e saída de outros. Como todos os clubes, estamos começando a desenvolver treinos que possam facilitar quem está chegando. E isso vai acontecendo durante os jogos, o que é sempre mais difícil", analisou o treinador.

Autuori ainda não pode contar com Victor Luís. O lateral está no processo de transição física depois de passar por cirurgia para a retirada do apêndice há duas semanas e voltou a treinar na última quinta. É provável que tenha condições de jogo na próxima semana.

A boa notícia é que Salomon Kalou estreou no último duelo, o empate sem gols com o Coritiba, e teve boa apresentação. O atacante foi titular logo em sua estreia e jogou quase os 90 minutos. Ele mostrou ter grande repertório de jogadas e chamou a atenção pela inteligência em campo. O marfinense é a grande aposta para trazer dias melhores ao Botafogo. Não é certo que será titular novamente, já que foi sua primeira partida desde novembro do ano passado.

O treinador teve pouco tempo para fazer os ajustes que julga necessário. Ele deve fazer mudanças na equipe. Certo é que Caio Alexandre retorna após cumprir suspensão. A volta do meio-campista pode fazer com que Honda atue mais adiantado.