Contra o Corinthians, São Paulo tem chance de provar evolução

É hora de o São Paulo mostrar que voltou aos trilhos. O sentimento da torcida pode ser comprovado na compra antecipada de 52 mil ingressos para o clássico de hoje, pela 14.ª rodada, às 21h, no Morumbi, com o Corinthians. Para os são-paulinos, o confronto com seu maior rival ocorre num momento em que o cenário é propício para o Tricolor assumir sua condição na disputa, de time que finalmente brigará por uma conquista.

+ Desfalcado, São Paulo divulga relacionados para clássico com o Corinthians

+ Roger sofre lesão e desfalca o Corinthians em clássico com o São Paulo

O São Paulo reencontra sua torcida após mais de 30 dias longe por causa da parada da Copa. Na retomada da competição, no meio da semana, o time foi ao Rio e arrancou vitória diante do Flamengo, líder do Nacional. Isso empolgou o são-paulino, que pode ver sua equipe na ponta da tabela hoje. Em alta, o São Paulo acredita que tem condições de dar mais alegria ao seu torcedor. Perdeu apenas uma vez. Se o Flamengo não vencer o Botafogo hoje e o São Paulo ganhar, o time do Morumbi assume a ponta.

Uma vitória sobre o Corinthians também pode marcar a consolidação dos avanços que o treinador uruguaio Aguirre fez no time. É outro São Paulo desde sua chegada. O clima entre os atletas é de muito otimismo. “Nossa equipe está evoluindo no momento certo”, analisa o volante Hudson. “Estamos no caminho correto para ter um time competitivo neste segundo semestre.” O São Paulo soma 26 pontos em 13 partidas.

O Corinthians também venceu na retomada do Nacional – 2 a 0 sobre o Botafogo – e isso trouxe alívio ao técnico Osmar Loss, que teve dificuldades em seu início de trabalho no clube. No Morumbi, com todo mundo contra (torcida única), ele terá um bom teste após a parada da Copa. O volante Gabriel defende que o Corinthians não mude seu jeito de jogar pelo fato de chegar a um clássico em posição intermediária na tabela – 8.º colocado. “Temos uma característica traiçoeira. Damos a bola ao rival, mas é uma posse mentirosa. É um posicionamento tático que o Corinthians vem implementado há alguns anos.”

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Corinthians

São Paulo: Jean; Militão, Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Rojas, Tréllez e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.

Corinthians: Cássio; Fagner, Henrique, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Renê Júnior, Rodriguinho, Mateus Vital e Romero; Jonathas. Técnico: Osmar Loss.

Juiz: Marcelo Lima Henrique (RJ).

Local: Morumbi.

Hora: 21h.