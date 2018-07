Contra o Coritiba, Grêmio volta a jogar com a corda no pescoço PORTO ALEGRE - O Grêmio está na incômoda obrigação de ganhar do Coritiba, neste domingo, às 16 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, para não afundar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time tricolor gaúcho é o 16.º na classificação, com oito pontos. Em caso de derrota, será ultrapassado ou pelo Atlético Mineiro ou pelo América, respectivamente 17.º e 18.º colocados, que se enfrentam em Sete Lagoas (MG).