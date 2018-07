Contra o Cruz Azul, mais uma chance para Liedson quebrar o jejum no Corinthians

Liedson já está há 11 partidas sem marcar. Assim mesmo, ele está confirmado na equipe que enfrentará o Cruz Azul. Segundo Tite, o atacante não tem problemas físicos e não anda reclamando de dores no joelho. O problema, para o técnico, é má fase mesmo.

"Vou dar um exemplo: contra o Figueirense (penúltima rodada do Brasileiro do ano passado) ele teve uma chance: caixa. Tem fase que é assim. Fisicamente ele está bem, não tem nada.”

O jogo a que o treinador se referiu foi o último em que Liedson marcou, sem contar o gol feito no amistoso com o Flamengo na pré-temporada deste ano.

De lá pra cá, o atacante vem treinando bem e, como outros titulares, é poupado dos jogos menos importantes do Paulistão para estar bem na Libertadores. Mas nos jogos as coisas não dão certo. Se é verdade que o Corinthians não é uma máquina de criar chances de gol, as poucas que aparecem para Liedson têm sido desperdiçadas.

Tite até chegou a comparar a seca de gols de seu atacante à do atacante espanhol Fernando Torres, do Chelsea - que, por sinal, desencantou no último fim de semana. Ele fez dois gols após incríveis 150 dias sem marcar.

O técnico descartou qualquer relação entre a falta de gols de Liedson e o posicionamento do atleta em campo - em alguns jogos, ele tem voltado um pouco mais para buscar jogo. Tite, que considera Liedson um atacante “terminal” (por ser aquele que finaliza as jogadas), disse que não pediu nada diferente ao atleta. “Ele está fazendo a função que sempre fez. Para ser bem direto a vocês: não tem função tática que o esteja prejudicando.”

Os questionamentos, no entanto, são muitos e Tite diz entendê-los - mas nem pensa em tirar Liedson do time. O técnico ficou um pouco incomodado quando lhe perguntaram se há uma relação de gratidão do treinador com seu atacante pelos gols importantes que ele marcou na conquista do Brasileirão de 2011. “Pode ser que isso aconteça, mas não é o caso. Eu meço desempenho, não estou fazendo isso (gratidão). Como técnico, tenho esse cuidado.”

Já a diretoria do clube deve mostrar gratidão pelo que Liedson já fez pelo clube e renovar o seu contrato, que terminará em junho.