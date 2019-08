Contra o Cruzeiro, CSA busca segunda vitória seguida no Brasileirão

O CSA busca neste domingo, às 19 horas, no Rei Pelé, diante do Cruzeiro, um feito inédito neste Campeonato Brasileiro. O time alagoano tenta a segunda vitória consecutiva para buscar uma reação na luta contra o rebaixamento.

LEIA TAMBÉM > Corinthians vai com time reserva ao Sul enfrentar o lanterna Avaí

Para o duelo, o técnico Argel Fucks ensaiou três mudanças. As novidades ficam por conta das entradas de Jean Cléber e Héctor Bustamante, além de Dawhan, que saiu do meio de campo para atuar na lateral direita, no lugar de Apodi.

Já Jean Cléber entra na posição que vinha sendo ocupada por Dawhan no meio. Ele formará o quarteto com Naldo, João Vitor e Jonatan Gómez. Já Bustamante foi posicionado na vaga de Maranhão, que ficará como opção no banco de reservas. Ele, inclusive, chegou a ser testado como centroavante. Com uma fratura no nariz, Ricardo Bueno foi vetado pelo departamento médico.

"Tivemos uma vitória maiúscula contra o Fluminense, que rendeu uma nova atmosfera nessa semana que passou. Vamos transformar o Rei Pelé em um caldeirão contra o Cruzeiro. Sabemos que todos os jogos do Brasileirão são difíceis, mas precisamos de uma sequência de vitórias para sair desta situação", disse Argel Fucks.

"Estou feliz por estar ajudando o CSA com boas defesas. Pode ter certeza que continuo trabalhando e me dedicando porque pretendo contribuir cada vez mais. Temos que nos doar ao máximo para honrar essa camisa", completou o goleiro Jordi, que seguiu a linha de raciocínio de Argel.

Com a vitória, por 1 a 0, diante do Fluminense, no Maracanã, o CSA foi para 11 pontos, ainda na vice-lanterna do Brasileirão. O Cruzeiro, primeiro fora da zona da degola, tem 14.