Contra o Cruzeiro, Inter tenta 4ª vitória seguida fora de casa no Brasileirão

Invicto no Brasileirão desde a 15ª rodada, o Internacional segue em busca da liderança do campeonato, que pode ser alcançada ao fim deste domingo. Se o São Paulo perder para o Fluminense, basta à equipe do técnico Odair Hellmann vencer o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Se encarar o Cruzeiro no Mineirão não é uma tarefa fácil, o Inter venceu as três últimas partidas que disputou fora de casa pelo Brasileirão, contra Atlético Mineiro, por 1 a 0, Fluminense, por 3 a 0, e Bahia, por 1 a 0. Se conseguir o quarto triunfo consecutivo, o time gaúcho vai marcar a melhor série como visitante na era dos pontos corridos.

No duelo deste domingo, porém, Hellmann terá o desfalque certo do zagueiro Rodrigo Moledo, suspenso, e poderá ficar sem os meio-campistas Rodrigo Dourado e Patrick, e o atacante Rossi. O trio foi poupado do treino de sexta-feira e é dúvida para o confronto contra o Cruzeiro.

Se Rossi costuma ser reserva, Dourado e Patrick são titulares absolutos da equipe e pilares do meio-campo colorado. Caso não possam atuar, a tendência é que sejam substituídos por Gabriel Dias e Andrés D'Alessandro no time titular. Emerson Santos assume a posição aberta por Moledo na zaga.

Leandro Damião está recuperado de uma contratura na região cervical e voltou a ser relacionado, ele disputa vaga de centroavante com Jonatan Álvez. Desde que estreou pelo Inter, em julho, o uruguaio disputou seis partidas, das quais foi titular quatro vezes e marcou dois gols.