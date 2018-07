Contra o Cruzeiro, São Paulo tenta provar que está recuperado

O segundo jogo seguido no estádio do Morumbi é a chance tão esperada pelo São Paulo para sair das últimas posições do Campeonato Brasileiro e mostrar força. Por isso, contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira às 21h, a equipe joga para provar que a vitória na última rodada não foi casual, mas sim o início de uma reação.

Nos 3 a 1 sobre o Figueirense o time superou a pressão de estar um ponto acima da zona de rebaixamento, venceu em casa após dois meses de jejum e ganhou a primeira sob o comando do técnico Ricardo Gomes.

O desafio a partir de agora deixa de ser meramente acabar com o sufoco. Trata-se de começar uma sequência positiva para restabelecer um ambiente tranquilo após seguidos contratempos recentes, como a invasão da torcida ao CT e troca na diretoria executiva de futebol.

"A postura tem de ser a mesma do jogo contra o Figueirense: ir para cima. Temos de pensar na vitória para nos afastarmos o mais rápido possível lá de baixo", resumiu o volante Thiago Mendes.

Assim como a equipe catarinense, o Cruzeiro também está na parte de baixo da tabela e vai ao Morumbi para um confronto direto. Os mineiros têm dois pontos a menos do que o São Paulo e estiveram entre os quatro últimos colocados em rodadas anteriores.

O São Paulo deve repetir a estratégia da partida do último domingo, com muita pressão desde o início e a insistência em jogadas velozes pelo lado direito. A única possível mudança entre os titulares é a volta do zagueiro Rodrigo Caio, recuperado de problemas no quadril.

Ricardo Gomes não revelou a formação titular. O último trabalho da equipe foi uma atividade fechada na noite de ontem no Morumbi.

No elenco, a novidade deve ser a presença de Michel Bastos entre os relacionados. Fora dos últimos dois jogos, o meia conversou com o novo diretor, Marco Aurélio Cunha, e manifestou a vontade de continuar no São Paulo, apesar de ter sido agredido por torcedores semanas atrás no CT da Barra Funda.

MODIFICADO

O técnico Mano Menezes não vai poder contar com os principais destaques do Cruzeiro para encarar o São Paulo. Suspensos, o meia Arrascaeta e o atacante Ábila dão lugar para a Rafinha e Willian, respectivamente. A terceira modificação no time titular é a entrada do volante Lucas Romero na vaga de Ariel Cabral.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CRUZEIRO

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin e Cueva; Chávez. Técnico: Ricardo Gomes.

CRUZEIRO: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Lucas Romero e Robinho; Rafinha, Rafael Sóbis e Willian. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Diego Real (RS)

Horário: 21h

Transmissão: PPV

Local: Morumbi