Contra o Cruzeiro, Vasco usa camisa para conscientização da vacinação contra a covid-19

De olho em conscientizar a população em geral para a importância de se vacinar contra a covid-19, o Vasco estampará em sua camisa, neste domingo, mensagens que exaltam vacinação. O clube cruzmaltino entram em campo contra o Cruzeiro, em São Januário, às 16 horas (horário de Brasília).

O clube carioca, aproveitando que dois grandes times do futebol brasileiro medem forças, irá estampar em suas mangas as mensagens "1ª dose" e "2º dose" com um sinal indicando que as respectivas vacinas foram devidamente tomadas. Nas costas, logo acima do número, o fardamento estampará o logotipo "Conecte Sus", plataforma a qual fornece apoio à população geral no momento de pandemia.

Dentre outras iniciativas tomadas pelo Vasco esta semana, o clube também passou a exigir um comprovante de vacinação a seus sócios para acesso às dependências e permanência nas instalações e ginásios esportivos. Além do comprovante de imunização contra a covid-19 (pelo Conecte Sus ou pela caderneta), as portarias também exigirão documento de identidade.

Sob o comando do recém-chegado Fernando Diniz, o Vasco luta para voltar à elite do futebol brasileiro. A equipe carioca atualmente ocupa a 10ª colocação da Série B, com 33 pontos. O Cruzeiro, adversário deste domingo, se encontra na 12º lugar, com 30 pontos ganhos. O Coritiba, que lidera a competição, soma 48.