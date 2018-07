Contra o Figueirense, Alberto define o Palmeiras com retorno de laterais

SÃO PAULO - O técnico interino Alberto Valentim definiu a equipe do Palmeiras para a partida contra o Figueirense, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. Ele vai manter a base dos últimos jogos, reforçada por atletas recuperados de lesões.

Os laterais Wendel e William Matheus vão para o jogo. O primeiro se recuperou de dores musculares, enquanto o segundo estava com uma entorse no tornozelo direito. Eles treinaram normalmente nesta quarta-feira, no palco do jogo, e estão confirmados pelo treinador. Durante a atividade, Alberto comandou trabalho tático e pediu para os titulares tocarem a bola e explorarem a linha de fundo.

Os desfalques do Palmeiras continuam sendo o goleiro Fernando Prass, o meia Bruno César e o zagueiro Thiago Martins, todos contundidos. Além disso, Valdivia está com a seleção chilena e Eguren já foi se unir aos companheiros de seleção uruguaia.

O Palmeiras vai a campo com Fábio; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus; Renato, Wesley e Mendieta; Diogo, Marquinhos Gabriel e Henrique.

Desde a demissão de Gilson Kleina, Alberto Valentim comandou o Palmeiras em três jogos e conseguiu ganhar todos. Agora, a diretoria está perto de fechar com o argentino Ricardo Gareca para ser o novo treinador palmeirense.