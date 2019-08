Contra o Flamengo, Bahia tenta encerrar jejum de gols para se reabilitar

Desde a retomada após a parada da Copa América, o torcedor do Bahia não comemorou nenhum gol no Brasileirão, tampouco uma vitória. A missão de fazer o ataque voltar a funcionar para se reabilitar na competição não deve ser fácil. Isso porque o próximo compromisso será contra o embalado Flamengo, em jogo marcado para as 16 horas deste domingo, na Fonte Nova, pela 13ª rodada.

O Bahia está sem vencer há cinco rodadas no Brasileirão e há sete jogos no total, contando o empate por 1 a 1, em Porto Alegre, e a derrota por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em disputa com o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. O gol marcado na arena gremista foi o único do time após a paralisação. Com 16 pontos somados, a equipe baiana vai encontrar um Flamengo invicto há sete jogos e dono da terceira colocação, com 24.

O técnico Roger Machado ganhou mais opções para montar o ataque, com o retorno de Élber, recuperado de lesão, e Arthur Caíke, novamente à disposição após cumprir suspensão. Apesar disso, ele indicou a manutenção do trio formado por Artur, Lucca e Gilberto, utilizado no empate sem gols com a Chapecoense.

Quem volta ao time é o lateral-direito Nino Paraíba, que foi liberado pelo departamento médico e entra no lugar de Ezequiel. Roger não poderá contar com o volante Ronaldo, impedido de jogar por pertencer ao Flamengo. A lista de baixas ainda tem o volante Elton e o meia Guerra, em transição física, além do zagueiro Ernando e dos atacantes Rogério e Iago, em tratamento de lesão.