Contra o Flu, Klaus fala em 'coroar bom momento' com 1ª vitória do Inter fora

Focado na semifinal da Copa do Brasil, o Internacional atuará somente com reservas diante do Fluminense, neste sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será mais uma oportunidade para os suplentes mostrarem importância dentro do elenco. Caso do zagueiro Klaus, que perdeu boa parte da temporada passada por conta de uma lesão.

"O momento é muito bom. A minha volta é a prova de como o grupo é importante. Estamos mostrando que todos estão muito bem preparados, independente da posição ou de ser o time principal, ou o chamado alternativo. Não é só na minha posição que está sendo assim. Estamos mostrando força no elenco. A gente sabe que, com as três competições, o Odair vai precisar de todo mundo", afirmou Klaus em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Titular na última partida do Internacional no Brasileirão, a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, o zagueiro destacou a necessidade de a equipe gaúcha triunfar fora de casa, o que ainda não aconteceu até aqui no torneio. Em cinco jogos longe de Porto Alegre, o time colorado perdeu quatro vezes e obteve um empate. Na tabela de classificação, aparece na sexta posição, com 20 pontos.

"Já provamos nas outras competições nossa força fora de casa. Temos que buscar repetir isto com um time compacto, agressivo e forte. Aí teremos a boa atuação e estaremos mais próximos da vitória. Queremos ganhar fora de casa para coroar este momento do grupo", destacou o defensor.

O técnico Odair Hellmann não teve muito tempo de preparação para o duelo no Rio de Janeiro. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Nacional, do Uruguai, pela Copa Libertadores, houve apenas dois treinamentos, o último deles nesta sexta-feira, que foi fechado para a imprensa. O treinador comandou uma atividade para definir o time que entrará em campo e fez os últimos ajustes.

Apesar de não indicar quem joga, é improvável que os titulares estejam em campo, já que o Internacional tem como o prioridade o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, marcado para a próxima quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Certo é que o volante Rodrigo Lindoso, com entorse no tornozelo, e o meia argentino Sarrafiore, suspenso, são desfalques.