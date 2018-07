Contra o Fluminense, Marcelo Oliveira relaciona atletas da base no Cruzeiro

Marcelo Oliveira voltou a buscar reforços na base para integrar a lista de relacionados do Cruzeiro. Com muitos desfalques, o treinador relacionou novamente o volante Eurico e o zagueiro Alex, ambos de 20 anos, e o atacante Judivan, de apenas 19. Eles já haviam sido chamados para a partida contra o Santa Rita, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Eles vão compensar, contra o Fluminense, domingo, no Maracanã, as diversas baixas do time mineiro, líder do Brasileirão. Oliveira não terá neste fim de semana os meias Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart, convocados para os amistosos da deleção brasileira, o volante Lucas Silva e o meia Alisson, na seleção sub-21, e o lateral-esquerdo Egídio, lesionado.

Além deles, o zagueiro Bruno Rodrigo, o volante Tinga e os atacantes Borges e Dagoberto estão no departamento médico se recuperando de problemas físicos.

Sem eles, o técnico Marcelo Oliveira deve escalar o Cruzeiro com Fábio; Mayke, Dedé, Léo e Samudio; Nilton e Henrique; Marlone (ou Marquinhos), Júlio Baptista e Willian; Marcelo Moreno.

Apesar das seguidas baixas, o time mineiro continua com boa vantagem na primeira colocação da tabela. Com 42 pontos, tem oito à frente do vice-líder Internacional.

Confira a lista de jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Laterais-direitos: Ceará e Mayke;

Lateral-esquerdo: Samudio;

Zagueiros: Dedé, Léo, Alex e Manoel;

Volantes: Henrique, Eurico, Nilton e Willian Farias;

Meias: Marlone, Júlio Baptista e Marquinhos;

Atacantes: Marcelo Moreno, Neilton, Judivan e Willian.