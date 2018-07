Contra o Goiás, Oeste ganha a primeira como visitante e encosta no G-4

Demorou um turno inteiro, mas o Oeste finalmente conquistou a sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, diante de um estádio Serra Dourada vazio, o time rubro-negro foi eficiente e bateu o Goiás por 2 a 0, pela 19.ª rodada. Os goianos cumpriram o terceiro dos cinco jogos de punição com os portões fechados.

Até agora, fora de casa, o Oeste tinha cinco empates e quatro derrotas. Com o fim do jejum, os paulistas chegam aos 27 pontos e entram na briga por uma vaga no G4 - a zona de acesso - da Série B. Já o Goiás conheceu a segunda derrota seguida, estacionou nos 23 pontos e continua próximo da zona de rebaixamento. Na última rodada tinha perdido para o Internacional por 3 a 0.

O Goiás teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para entrar na área paulista e a melhor oportunidade foi em uma cabeçada de David Duarte, defendida pelo goleiro Rodolfo. Efetivo, o Oeste abriu o placar aos 36 minutos. Betinho recebeu livre dentro da área e tocou para Mazinho, que dominou e bateu no canto de Marcelo Rangel.

Em busca do empate, o Goiás levou perigo em cabeçada de Léo Gamalho pela linha de fundo. Na melhor oportunidade, Tiago Luis cobrou falta por cima da barreira e a bola tocou o travessão antes de sair. Aos 18 minutos, na primeira subida, Mazinho cobrou falta, Joilson desviou de cabeça para dentro da área e Raphael Luz completou. O segundo gol do Oeste jogou um balde de água fria nos donos da casa, que não fizeram mais nada.

Os dois times voltam a campo às 19 horas do próximo dia 12, um sábado, pela 20.ª rodada, na abertura do returno. O Goiás enfrenta o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, enquanto que o Oeste recebe o Paysandu na Arena Barueri, em Barueri (SP).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 2 OESTE

GOIÁS - Marcelo Rangel; Hélder (Léo Sena), Fábio Sanches (Bruno Aguiar), David Duarte e Jefferson; Willians (Andrezinho), Elyeser e Tiago Luis; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Aylon. Técnico: Argel Fucks.

OESTE - Rodolfo; Rodrigo Sam, Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio, Betinho, Mazinho (Henrique) e Velicka (Raphael Luz); Gabriel Vasconcelos e Danielzinho (Robert). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Mazinho, aos 36 minutos do primeiro tempo; Raphael Luz, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Betinho e Rodrigo Sam (Oeste).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).