Contra o Goiás, Vasco volta a São Januário para emplacar sequência invicta

O Vasco volta a campo nesta segunda-feira para manter o embalo após o empate por 4 a 4 diante do Flamengo, em partida adiantada da 34.ª rodada. Em São Januário, às 19h30, recebe o Goiás, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca do terceiro jogo invicto.

Perto de confirmar a sua permanência na elite, o Vasco soma 43 pontos, apenas um a mais do que o Goiás, que tem um jogo a menos. Ambos estão dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana. Um motivo a mais para o técnico Vanderlei Luxemburgo exigir o mesmo foco do jogo recente no Maracanã. "O jogo com o Goiás vale os mesmos três pontos que disputamos com o Flamengo. É preciso respeitar o adversário, mas precisamos superar nossas baixas e buscar a vitória", disse.

O treinador completou pedindo apoio da torcida. "Foi a semana mais importante ao longo da competição. A vitória contra o CSA foi fundamental e depois empatamos com o Flamengo. Agora voltamos a São Januário para enfrentar um time que também busca a permanência. Estamos próximos do nosso objetivo, mas ainda não conseguimos. Precisamos do apoio da nossa torcida diante do Goiás porque vai ser difícil", analisou.

O técnico pode retomar o esquema com três atacantes que utilizou até o clássico. O principal desfalque segue sendo Talles Magno, que se lesionou enquanto defendia a seleção brasileira no Mundial Sub-17.

O time ainda não contará com seus dois capitães porque o zagueiro Leandro Castán está com dores musculares e o lateral-direito Yago Pikachu recebeu o terceiro cartão amarelo. Com isso, Ricardo Graça deve permanecer na defesa, enquanto que Cáceres assume a vaga na lateral. Ribamar, que entrou bem no clássico, pode ganhar nova chance entre os titulares.

Goiás deixa sonho de G-6 para trás

Depois de sonhar com uma vaga na Copa Libertadores, o Goiás voltou à realidade, principalmente com a derrota para o Santos por 3 a 0, e agora busca uma pontuação que elimine totalmente as chances de rebaixamento.

O próprio técnico Ney Franco admitiu o reajuste no objetivo, afirmando que buscará chegar a 45 pontos diante da equipe carioca. O time está dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana com 42, apenas um a menos do que o Vasco.

"Ainda temos seis jogos para chegarmos a 45 pontos e vamos buscar isso já diante do Vasco. Devido aos resultados no início do segundo turno, chegamos a sonhar com algo a mais, porém voltamos à nossa realidade de não permitir que a equipe seja rebaixada. Fui contratado para isso", lembrou.

Para alcançar o objetivo, o treinador precisará resolver alguns problemas na escalação. O volante Yago Felipe sofreu uma luxação no ombro esquerdo e está fora, assim como o lateral-direito Yago Rocha, também no departamento médico, e o atacante Michael, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Kevin e Breno disputam por uma vaga na lateral direita e Thalles deve ser recuado para o meio de campo. Rafinha ou Kaio formará trio de ataque com Leandro Barcia e Rafael Moura, que retorna de suspensão.

Além da derrota para o Santos na última rodada, o Goiás já havia perdido para o Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão. A última vitória foi diante do Avaí por 2 a 0, no Serra Dourada. Já o último triunfo fora de casa aconteceu na distante 23.ª rodada, quando bateu o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão.