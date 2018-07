Contra o Grêmio, Chapecoense tenta aumentar sequência invicta no Brasileirão

A Chapecoense vive uma boa fase. Está há quatro rodadas invicta no Campeonato Brasileiro e vem de um empate sem gols com o Independiente, na Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Neste domingo, às 16 horas, a equipe catarinense tentará ampliar o bom momento em duelo contra o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 27.ª rodada.

Para evitar o desgaste ainda maior dos atletas, a direção da Chapecoense optou por realizar mais um treinamento em Buenos Aires durante a semana e depois a viagem foi direto para a capital do Rio Grande do Sul. Sem voltar para casa.

"Agora muda o foco, temos que pensar somente no Brasileirão porque temos mais um jogo difícil contra o Grêmio e vamos em busca de somar pontos", disse o zagueiro William Thiego.

Quatro jogadores poupados do duelo contra o Independiente reforçarão a equipe na partida deste domingo. O meia Arthur Maia, o zagueiro Neto, o goleiro Nivaldo e o lateral-direito Alan Ruschel estão à disposição do técnico Caio Júnior.

Destes, Arthur Maia é o único que tem chance de começar entre os titulares. Como Caio Junior não confirmou a equipe, ele briga por uma posição com o atacante Lourency.