Contra o Grêmio, Cruzeiro busca largar bem no Brasileirão para manter boa fase

Campeão estadual em cima do maior rival, o Cruzeiro busca largar bem no Campeonato Brasileiro a fim de manter a boa fase e dar o primeiro passo para ficar bem posicionado antes da parada para a Copa do Mundo da Rússia. O adversário da estreia será o Grêmio, em duelo neste sábado, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Tido como um dos favoritos, assim como nos últimos anos, o Cruzeiro tem trunfos importantes para brigar pelo título nesta temporada. Manteve a base campeã da Copa do Brasil no ano passado, contratou reforços pontuais e aposta no Mineirão, onde ainda não perdeu neste ano, para buscar o pentacampeonato. O técnico Mano Menezes valorizou a permanência de jogadores importantes, mas ressaltou a dificuldade da competição nacional.

"Na prática, você tem mais conhecimento do grupo, tem mais jogos para servir de parâmetro, mas o futebol brasileiro é rápido para os dois lados (o bom e o ruim). Não adianta sentar nestas questões. Tudo que fazemos é para fazer um bom Brasileiro", explicou o treinador cruzeirense.

Na 12.ª rodada, no dia 13 de junho, a Série A será paralisada para a disputa do Mundial e só voltará em 16 de julho. Antes disso, a equipe mineira, bicampeã nacional em 2013 e 2014, tentará somar o máximo de pontos possíveis. "Não tem essa de fazer depois. Quem começar a somar agora, vai sair lá na frente", disse o técnico.

Para o duelo com o atual campeão da Copa Libertadores, Mano Menezes descartou fazer mistério e confirmou a equipe titular após o último treino realizado nesta sexta-feira no Mineirão. Os titulares serão os mesmos que venceram o Atlético-MG por 2 a 0 e conquistaram o Campeonato Mineiro no último domingo.

O zagueiro Murilo, se recuperando de um trauma no cotovelo desde o primeiro jogo da final do Estadual, e o centroavante Fred, que passou por cirurgia no joelho direito e só deve voltar no final do Brasileirão, são os únicos desfalques da equipe mineira.

Antes da partida, aproveitando o clima de festa pela conquista do Estadual, haverá uma série de atrações para a torcida cruzeirense. A taça do Campeonato Mineiro e o troféu de Roland Garros de 2015, conquistado pelo tenista cruzeirense Marcelo Melo, estarão expostas para a torcida. Além disso, haverá show sertanejo, apresentações circenses e pintura fácil a fim de "aquecer" os torcedores para o duelo.