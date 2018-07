Contra o Grêmio, Fluminense tenta superar desfalques para seguir líder

O quarto título brasileiro é bem real para Muricy Ramalho. Caso se concretize, o técnico do Fluminense poderá dizer que foi o mais suado, o mais difícil de conquistar. Este ano, as infindáveis contusões do time somadas às eventuais suspensões têm feito Muricy se virar para montar um quebra-cabeça a cada rodada. Mais uma vez com uma série de desfalques, o Fluminense recebe o Grêmio nesta quinta-feira, às 21 horas, no Engenhão.

Para se manter na liderança ao fim da rodada, o time carioca precisa superar novamente as muitas ausências em seu time titular e o rival gaúcho, que luta para chegar à zona de classificação para a Libertadores e ainda se apega a matemáticas chances de título.

Muricy não terá de novo jogadores importantes como Emerson, Fred e Deco. Este último foi submetido a um exame de imagem que não constatou nenhuma lesão. Mas o luso-brasileiro ainda se queixa de dores na coxa e deve ser poupado de mais uma rodada. Para agravar o cenário, a contusão do volante Diogo no último fim de semana tira mais um de combate por tempo indeterminado. As opções no ataque e no meio de campo estão ainda mais escassas para o confronto com os gremistas com as suspensões de Rodriguinho e Tartá.

Diante de cenário tão devastador, é possível que Muricy se veja forçado a deslocar Darío Conca para formar a dupla ofensiva com Washington. O argentino é o "homem de ferro" tricolor, tendo atuado em todas as 31 rodadas. Não que Conca seja indestrutível. O meia admitiu que vem atuando no sacrifício, com uma lesão no joelho que exigirá uma artroscopia ao fim do ano. "Todos sentem dor. Estou com essa lesão no joelho, mas não está me atrapalhando. Vou ser submetido a uma cirurgia, mas tenho de jogar bem até o fim da competição", disse Conca.