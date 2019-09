Contra o Inter, Mano poderá repetir escalação do Palmeiras pela primeira vez

O técnico Mano Menezes, do Palmeiras, deve conseguir no domingo, contra o Inter, pelo Campeonato Brasileiro, repetir pela primeira vez uma escalação do time. Até agora, nas cinco vitórias obtidas no comando da equipe, o treinador teve de lidar com problemas como suspensões e convocações para as seleções, situações que agora não atrapalham mais o planejamento da comissão técnica.

A formação titular a ser utilizada em Porto Alegre deve ser a mesma que entrou em campo contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, no último dia 14, na vitória por 1 a 0. O possível time contra o Inter terá: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano.

A escalação não foi utilizada contra o CSA, na vitória por 6 a 2 na última quinta-feira, porque o lateral-direito Marcos Rocha estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deu lugar a Jean. No domingo anterior, contra o Fortaleza, foi a vez do atacante Dudu ser desfalque pelo mesmo motivo. Já em outras duas partidas, contra Fluminense e Goiás, Mano não contou com o goleiro Weverton e o zagueiro Gómez pois os dois estavam em compromissos com suas seleções.

Depois de fazer cinco partidas contra adversários da segunda metade da tabela, o Palmeiras terá agora uma sequência contra rivais da parte superior da classificação. O Inter, por exemplo, é o quarto coloca. Logo depois o time alviverde vai encarar no Allianz Parque o Atlético-MG, 10º colocado. O adversário seguinte será o Santos, 3º lugar, em compromisso como visitante.