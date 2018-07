Contra o Inter, Oswaldo muda o Corinthians

Protagonistas de uma das maiores rivalidades interestaduais nos últimos anos, Corinthians e Internacional se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Itaquerão, com a missão de tentar salvar um planejamento de muitos erros e poucos acertos em 2016. A diferença entre as equipes está no objetivo: o dono da casa sonha com a classificação para a Libertadores e o outro quer se manter na Série A.

O fato é que os dois times fizeram pouco por merecer grandes feitos na temporada. O Corinthians, atual campeão nacional, desmanchou o time, gastou mais de R$ 50 milhões na montagem de um novo elenco, já teve quatro técnicos na temporada (Tite, Cristóvão Borges, Fábio Carille e Oswaldo de Oliveira) está com salário dos atletas atrasados, briga com a construtora de seu estádio, o presidente Roberto de Andrade sofre pressão para deixar o cargo e neste domingo o clube colocou mais uma confusão em sua lista de problemas.

O volante Willians foi dispensado pela diretoria após discutir com um torcedor na frente do CT Joaquim Grava. Ele, inclusive, seria titular diante do Inter. Mesmo fazendo quase tudo errado, o Corinthians permanece, aos trancos e barrancos, vivo na luta pela classificação para a Libertadores.

A situação do Inter é ainda pior. Campeão da Libertadores em 2010, o time gaúcho estreia hoje seu quarto técnico na temporada. Antes de Lisca chegar ao clube, passaram pelo banco colorado Argel, Falcão e Celso Roth, treinadores com perfis bem distintos, o que demonstra a falta de foco da diretoria. O clima entre os atletas também não é dos melhores. Recentemente, o meia Anderson e o lateral William trocaram socos no treino e o meia foi punido.

Como teve pouco tempo para trabalhar, o excêntrico treinador (que tem o apelido de Lisca Doido) vai levar a campo a mesma formação que Roth escalou na última partida. Já Oswaldo de Oliveira mudou radicalmente o time. Balbuena e Vilson voltam de suspensão, Marlone e Cristian ganham nova chance e a novidade é a presença do lateral-esquerdo Uendel como meia. Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Lucca são os desfalques, suspensos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Vilson, Balbuena e Arana; Cristian, Marquinhos Gabriel, Camacho, Uendel e Marlone; Romero. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo, Rodrigo Dourado, Sasha, Anderson e Valdívia; Vitinho. Técnico:Lisca.

Juiz: Rodolpho Marques (PR).

TV: PPV.

Local: Arena Corinthians.

Horário: 20h.