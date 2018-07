Contra o Internacional, Coritiba tenta a primeira vitória no Brasileirão

CURITIBA - O Coritiba entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra o Internacional, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, pressionado pela incômoda situação na tabela de classificação, onde ocupa a vice-lanterna com três pontos e precisa da vitória para não correr o risco de terminar a rodada na última colocação.

Para tentar reverter a situação, o técnico Celso Roth sacou o atacante Jajá, que vinha mal, por Roni, que deve formar a dupla de ataque com Zé Eduardo, que também não vem agradando a torcida. Na zaga, ele optou pela entrada de Welinton na vaga de Luccas Claro, que cumpre suspensão.

O defensor mostrou confiança, mesmo sabendo que a fase atual não está muito boa. "Espero poder aproveitar (a oportunidade). Nada melhor que em um jogo como esse, contra o líder do campeonato e que vem fazendo bons jogos. O Coritiba tem tudo para fazer um bom jogo e conseguir a vitória", afirmou Welinton.

"Sabemos que estamos no caminho certo, está todo mundo trabalhando muito para conseguir a vitória. Isso é coisa de detalhe. Está todo mundo focado e sabendo que uma hora a vitória vai chegar e as coisas vão se encaminhar", disse o novo zagueiro titular do Coritiba.