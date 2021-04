Contra o Ituano, Corinthians tenta encontrar time ideal e voltar a vencer no Paulistão

Vindo de dois tropeços consecutivos no Campeonato Paulista, o Corinthians encara, neste domingo, o Ituano, em partida válida pela 6ª rodada do Estadual. De olho em sua estreia na Copa Sul-Americana, o técnico Vagner Mancini deverá utilizar um time misto, composto por atletas mais experientes e crias da base, para assim voltar a vencer e definir o melhor time para o compromisso continental.

O Corinthians ficou no empate com o São Bento na última sexta-feira e, antes disso, perdeu para a Ferroviária fora de casa. Até então, no Paulistão, estava invicto e era dono da melhor campanha. Atualmente, continua na liderança do Grupo A, com 15 pontos, à frente do vice Santo André, que soma 6. Mas perdeu o posto geral para o rival São Paulo, que vindo de quatro vitórias seguidas alcançou os 19 pontos.

Para voltar ao caminho das vitórias, Mancini deverá promover Otero, Jô e Luan de volta às suas posições de titulares. O trio foi a campo após começar o jogo com o São Bento no banco, compromisso em que Vagner Mancini optou por dar oportunidades a Rodrigo Varanda, Cauê e Vitinho, respectivamente. Outra dúvida paira sobre o meio-campo, que poderá ter novo teste com Gabriel e Cantillo nas posições de volantes.

Um dos desafios de Mancini em encontrar os titulares ideais é corrigir o setor defensivo. Contra o São Bento, o time corintiano sofreu com contra-ataques velozes e, mesmo jogando em sua arena, teve dificuldades em se impor dentro de campo. Ainda assim, o técnico defendeu o rodízio de jogadores e prometeu usar novamente os garotos, visto que a maratona de compromissos é desgastante.

O Ituano, próximo adversário do clube alvinegro, também tenta se reerguer. Lanterna do Grupo C com sete pontos, a equipe de Itu perdeu seu último compromisso em casa, para o Botafogo de Ribeirão Preto. Ao todo, são três jogos em sequência sem ganhar, sendo duas derrotas seguidas por 2 a 1. Caso some os três pontos em Itaquera, o time chega aos 10 e assume a vice-liderança de sua chave, ficando atrás apenas do Red Bull Bragantino. Também precisa torcer para tropeços de Palmeiras e Novorizontino, que têm jogos a menos.

Após o Ituano, o Corinthians fará sua estreia na Copa sul-americana diante do River Plate, do Paraguai. O clube paulista está no Grupo E, que também conta com o Peñarol, do Uruguai, e o Sport Huancayo, do Peru.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS - Cássio; João Pedro (Fagner), Raul Gustavo (Bruno Mendez), Jemerson (Gil) e Lucas Piton (Fábio Santos); Otero, Gabriel, Cantillo e Leo Natel; Vitinho (Luan) e Jô. Técnico: Vagner Mancini

ITUANO - Edson; Jeferson, Suéliton, Léo Santos e Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto e Branquinho; Fernandinho, Iago Dias e Bruno Lopes. Técnico: Vinícius Bergantin.

JUIZ - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 22 horas (horário de Brasília).

LOCAL - Neo Química Arena, em Itaquera.