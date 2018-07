Contra o Japão, Brasil pretende manter e quebrar tabus

SÃO PAULO - O jogo de abertura da Copa das Confederações, neste sábado, em Brasília, será o décimo na história entre Brasil e Japão. A seleção brasileira ainda não perdeu para os asiáticos, mas, em compensação, não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos que disputou contra a equipe em edições anteriores deste mesmo torneio.

A primeira vez que Brasil e Japão se enfrentaram foi em julho de 1989, em amistoso disputado no estádio de São Januário, no Rio. Então treinada por Sebastião Lazaroni, a seleção brasileira venceu a partida por 1 a 0, gol do atacante Bismarck, que havia entrado no jogo na vaga de Romário.

De lá para cá foram mais oito confrontos, com seis vitórias do Brasil e dois empates. Dentre as vitórias, uma foi pela Copa Umbro, disputada em 1995, e outra pela Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Nesse jogo, o Brasil do técnico Carlos Alberto Parreira venceu o Japão comandado por Zico por 4 a 1, gols de Gilberto, Juninho e Ronaldo, duas vezes.

Curiosamente, as duas únicas oportunidades em que o Japão não perdeu para o Brasil foram em confrontos válidos pela Copa das Confederações. Em 2001, a partida disputada no Kashima Soccer Stadium, no Japão, terminou com placar em branco, enquanto que em 2005, na Alemanha, o jogo acabou 2 a 2. O Japão marcou com Nakamura e Oguro, enquanto que Robinho e Ronaldinho Gaúcho anotaram para o Brasil.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi no ano passado. Jogando na Polônia, Paulinho, Kaká e Neymar (duas vezes) marcaram os gols da vitória por 4 a 0, naquele que foi um dos últimos jogos de Mano Menezes como técnico da seleção brasileira.

JOGOS ANTERIORES

Brasil 1 x 0 Japão - Amistoso - 23/07/1989

Brasil 3 x 0 Japão - Copa Umbro - 06/06/1995

Brasil 5 x 1 Japão - Amistoso - 09/08/1995

Brasil 3 x 0 Japão - Amistoso - 13/08/1997

Brasil 2 x 0 Japão - Amistoso - 31/-3/1999

Brasil 0 x 0 Japão - Copa das Confederações - 04/06/2001

Brasil 2 x 2 Japão - Copa das Confederações - 22/06/2005

Brasil 4 x 1 - Japão - Copa do Mundo - 22/06/2006

Brasil 4 x 0 Japão - Amistoso - 16/10/2012