Contra o lanterna Avaí, Botafogo tenta espantar má fase após Copa América

Desde o retorno das atividades após a Copa América, disputada em solo nacional, o Botafogo não sabe o que é vitória. Além da eliminação para o Atlético-MG, na Copa Sul-Americana, o clube carioca acumula duas derrotas e um empate no Campeonato Brasileiro. Foram duas derrotas para o time mineiro pelas oitavas de final.

Disposto a espantar a má fase, o time carioca encara o Avaí, neste domingo, às 16h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 13ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o técnico botafoguense Eduardo Barroca poderá contar mais uma vez com a dupla de zaga titular.

No meio de semana, pela Sul-Americana, o comandante não teve Joel Carli, que havia sido expulso na partida de ida, e Gabriel, que pertence ao Atlético-MG e não esteve disponível por questões contratuais. Com ambos disponíveis, o polivalente Cícero, que formou o miolo defensivo ao lado de Marcelo Benevenuto, retorna ao meio-campo.

Desta forma, Gustavo Bochecha sairá da formação inicial. Além disso, com a saída de Erik para o futebol japonês, Rodrigo Pimpão segue formando o trio de ataque ao lado de Diego Souza e Luiz Fernando.

"Pode ter certeza que o Botafogo estará muito forte no Brasileiro daqui para frente. Vejo sim esperança nesse time, porque a gente trabalha muito para isso. Independentemente de os times terem mais investimento ou não, temos de ter coragem. Temos vários jogadores experientes e os meninos que tentamos dar um maior suporte. Se não estamos conseguindo bons resultados, a gente precisa fazer algo a mais", disse Cícero, experiente e líder do elenco.